В Екатеринбурге будут судить налетчиков на банк

Железнодорожный суд Екатеринбурга рассмотрит дело налетчиков на пермский банк и екатеринбургский ювелирный салон. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых

Налет на банк в Перми был совершен в июле 2017 года, когда двое налетчиков в масках ворвались в здание на улице Борчанинова и потребовали выдать из кассы денег. Сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку, и преступники поспешили скрыться.

Вторую попытку разбогатеть обвиняемые предприняли уже в Екатеринбурге. Мужчины вооружились молотками и напали на ювелирный салон на улице Пехотинцев. Они рассчитывали, что в магазине будет всего один охранник, но их оказалось двое. Они оказали грабителям достойное сопротивление. Ранив одного из охранников, злоумышленники скрылись.

«Покинуть пределы областного центра, залечь на дно в соседнем регионе и, таким образом, остаться безнаказанными неудачливым охотникам за чужим добром не удалось. Государственный номер их транспортного средства запомнили прохожие, которые сообщили его подоспевшим на место происшествия сотрудникам полиции. Спустя час, «ВАЗ» на трассе «Екатеринбург — Пермь» задержал наряд ДПС », — рассказал Горелых.

Оказалось, что мужчинам 28 и 27 лет. Они не стали сотрудничать со следствием, но и без этого следователи смогли завершить расследование дела: изъятых улик и проведенных экспертиз хватило, чтобы составить картину произошедшего.

По факту налетов возбуждено два уголовных дела. Оба обвиняемых находятся под стражей и ждут суда. Им грозит до 15 лет лишения свободы.