Ещё
В Екатеринбурге будут судить налетчиков на банк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге будут судить налетчиков на банк 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Железнодорожный суд Екатеринбурга рассмотрит дело налетчиков на пермский банк и екатеринбургский ювелирный салон. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Налет на банк в Перми был совершен в июле 2017 года, когда двое налетчиков в масках ворвались в здание на улице Борчанинова и потребовали выдать из кассы денег. Сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку, и преступники поспешили скрыться.
Вторую попытку разбогатеть обвиняемые предприняли уже в Екатеринбурге. Мужчины вооружились молотками и напали на ювелирный салон на улице Пехотинцев. Они рассчитывали, что в магазине будет всего один охранник, но их оказалось двое. Они оказали грабителям достойное сопротивление. Ранив одного из охранников, злоумышленники скрылись.
«Покинуть пределы областного центра, залечь на дно в соседнем регионе и, таким образом, остаться безнаказанными неудачливым охотникам за чужим добром не удалось. Государственный номер их транспортного средства запомнили прохожие, которые сообщили его подоспевшим на место происшествия сотрудникам полиции. Спустя час, «ВАЗ» на трассе «Екатеринбург — Пермь» задержал наряд ДПС», — рассказал Горелых.
Оказалось, что мужчинам 28 и 27 лет. Они не стали сотрудничать со следствием, но и без этого следователи смогли завершить расследование дела: изъятых улик и проведенных экспертиз хватило, чтобы составить картину произошедшего.
По факту налетов возбуждено два уголовных дела. Оба обвиняемых находятся под стражей и ждут суда. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В челябинскую больницу поступило 13 школьников Челябинскому экс-министру Бехтереву попытаются заменить условный срок реальным Завершено расследование дела против начальника отдела МВД Башкирии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул119
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия153
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй59
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина28
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»103
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение