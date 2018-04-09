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Суд вынес приговор педофилу, обвинявшемуся в изнасиловании 12 детей
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Суд вынес приговор педофилу, обвинявшемуся в изнасиловании 12 детей 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
49-летний житель Обнинска, обвинявшийся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, незаконном распространении сведений о частной жизни и изготовление материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, приговорен к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе Следственного управлении СКР по Калужской области, жертвами педофила стали 12 девочек в возрасте от девяти до 13 лет из Калужской, Московской и Саратовской областей. Со всеми ними он познакомился в соцсетях. Переписку с детьми он вел со специально созданных для этого страничек, выдавая себя за их ровесника или ровесницу. Сначала педофил отправлял детям интимные фотографии, затем уговорами и угрозами добивался, чтобы и они прислали ему свои фото в обнаженном виде. После этого он назначал ребенку встречу, насиловал или совершал насильственные действия сексуального характера. Происходило все это в его машине. Одно из преступлений было совершено в сентябре 2015 года в Обнинске. Тогда жертвой насильника стала девочка, которой еще не исполнилось 14 лет. Напомним, педофил был задержан 12 января 2016 года в Обнинске. Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает нарушениями сексуального предпочтения, однако заболеваний, не позволяющих ему осознавать, что он творит, у педофила обнаружено не было.
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