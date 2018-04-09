СК возбудил уголовное дело против «подпольного косметолога» из Ставрополя

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ставропольского «подпольного косметолога» по ч. 1 ст. 238 УК РФ за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА NewsTracker со ссылкой на СК. По данным следователей, женщина оказывала медицинские услуги, не имея специальных знаний в этой области.

Пострадавшей по делу является женщина, которая в январе 2018 года обратилась к подозреваемой с просьбой провести омолаживающие процедуры в виде инъекций в веки и губы. В результате манипуляций у пациентки развился абсцесс и гнойное воспаление, здоровью женщины причинен ущерб средней тяжести.