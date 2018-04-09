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СК возбудил уголовное дело против «подпольного косметолога» из Ставрополя
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СК возбудил уголовное дело против «подпольного косметолога» из Ставрополя 

Rambler News Service 32 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ставропольского «подпольного косметолога» по ч. 1 ст. 238 УК РФ за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА NewsTracker со ссылкой на СК. По данным следователей, женщина оказывала медицинские услуги, не имея специальных знаний в этой области.
Пострадавшей по делу является женщина, которая в январе 2018 года обратилась к подозреваемой с просьбой провести омолаживающие процедуры в виде инъекций в веки и губы. В результате манипуляций у пациентки развился абсцесс и гнойное воспаление, здоровью женщины причинен ущерб средней тяжести.
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