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СК в Ставрополе возбудил уголовное дело в отношении работавшего на дому косметолога
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СК в Ставрополе возбудил уголовное дело в отношении работавшего на дому косметолога 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Следственный комитет (СК) в Ставрополе возбудил уголовное дело в отношении работавшего на дому косметолога, которая обезобразила пациентку инъекциями в лицо, сообщает NewsTracker со ссылкой на краевое Следственное управление СКР.
«Уголовное дело завели на 31-летнюю предпринимательницу из Ставрополя. Женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, она оказывала косметологические услуги на дому, при этом не имея специального образования», — пишет издание.
В январе 2018 года к подозреваемой на процедуры пришла очередная клиентка. Она попросила сделать ей омолаживающие инъекции в веки и губы. Однако, из-за неправильного проведения процедуры, все закончилось плачевно: у клиентки развился абсцесс и гнойное воспаление. По заключению эксперта, женщине был причинен средней тяжести вред здоровью.
«В настоящее время по месту жительства подозреваемой проведены обысковые мероприятия, а также проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — сообщили в СК.
Косметологу грозит до двух лет лишения свободы.
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