В Стерлитамаке задержали серийного поджигателя подъездов

Полицейские Стерлитамака задержали подозреваемого в поджоге электрощитов в подъездах, сообщает пресс-служба МВД по городу. Возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении чужого имущества.

К правоохранителям обратились возмущённые местные жители с жалобами на возгорания электрощитов в подъездах нескольких домов.

Оперативники задержали подозреваемого в преступлении — 29-летнего стерлитамаковца. Мужчина рассказал, что поджигал приборы пьяным, но зачем именно — объяснить не может.

Сейчас поджигатель находится под стражей. Решается вопрос о назначении медэкспертизы в отношении хулигана.