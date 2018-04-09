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В Челябинске задержали преступную группировку инсценирующую ДТП
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В Челябинске задержали преступную группировку инсценирующую ДТП 

Уральский меридиан 26 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудниками управления уголовного розыска и следователями ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии на территории региона одновременно проведено 16 обысков у лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Южноуральцы подозреваются в незаконном получении страховых выплат по ОСАГО, за фиктивные дорожно-транспортные происшествия.
В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере страхования), стражи порядка провели обыски в квартирах и частных домах подозреваемых в городах Челябинске, Копейске и Кунашакском районе. В ходе проведенных мероприятий изъято четыре автомобиля, один из которых иностранного производства, принимавших участие в ДТП, а также документация по фиктивным страховым случаям.
«Следователями предварительно установлено, что незаконной деятельностью организованная группа занималась на протяжении 2016 — 2017 годов. По одной из схем, автомобили — участники будущего ДТП за определенное денежное вознаграждение оформлялись на подставных лиц, которые получали страховые выплаты с дальнейшей передачей денег инициаторам фиктивной аварии», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Предварительно подсчитанный ущерб, причиненный четырем страховым компаниям, составил более миллиона рублей.
В отношении двух активных участников организованной группы, 1960 и 1980 годов рождения, решением суда избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Следователями и оперативными службами проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.
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