В Челябинске задержали преступную группировку инсценирующую ДТП

Сотрудниками управления уголовного розыска и следователями ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии на территории региона одновременно проведено 16 обысков у лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Южноуральцы подозреваются в незаконном получении страховых выплат по ОСАГО, за фиктивные дорожно-транспортные происшествия.

В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере страхования), стражи порядка провели обыски в квартирах и частных домах подозреваемых в городах Челябинске Копейске и Кунашакском районе. В ходе проведенных мероприятий изъято четыре автомобиля, один из которых иностранного производства, принимавших участие в ДТП, а также документация по фиктивным страховым случаям.

«Следователями предварительно установлено, что незаконной деятельностью организованная группа занималась на протяжении 2016 — 2017 годов. По одной из схем, автомобили — участники будущего ДТП за определенное денежное вознаграждение оформлялись на подставных лиц, которые получали страховые выплаты с дальнейшей передачей денег инициаторам фиктивной аварии», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Предварительно подсчитанный ущерб, причиненный четырем страховым компаниям, составил более миллиона рублей.

В отношении двух активных участников организованной группы, 1960 и 1980 годов рождения, решением суда избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Следователями и оперативными службами проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.