В Воронеже нашли склад с 2500 литрами поддельного рома, водки и коньяка

В Воронеже задержали банду бутлегеров, промышлявших производством поддельного алкоголя.

Шесть человек изготавливали паленый ром, водку и коньяк на складе в Воронеже. В ходе обыска полицейские изъяли больше 2500 литров алкоголя, а также десять тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Тут же на складе было и оборудование для изготовления и розлива спиртного.

Ущерб правообладателям брендов, под которыми бутылки уезжали со склада, оценили в 4,67 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.