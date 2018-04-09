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В Воронеже нашли склад с 2500 литрами поддельного рома, водки и коньяка
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В Воронеже нашли склад с 2500 литрами поддельного рома, водки и коньяка 

АиФ 19 минут назад
Фото: АиФ
В Воронеже задержали банду бутлегеров, промышлявших производством поддельного алкоголя.
Шесть человек изготавливали паленый ром, водку и коньяк на складе в Воронеже. В ходе обыска полицейские изъяли больше 2500 литров алкоголя, а также десять тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Тут же на складе было и оборудование для изготовления и розлива спиртного.
Ущерб правообладателям брендов, под которыми бутылки уезжали со склада, оценили в 4,67 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
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