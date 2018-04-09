В СИЗО Кирова найдена мертвой 17-летняя девушка, задержанная за оборот наркотиков

"7X7"

со ссылкой на сотрудника пресс-службы управления СК РФ Елену Феник. По предварительным данным, погибшая совершила самоубийство, опасаясь наказания за незаконный оборот наркотиков.

Тело 17-летней девушки обнаружили в камере СИЗО-2 в Кирове еще 1 апреля. Известно, что она была задержана по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Елена Феник пояснила, что возбуждение уголовного дела позволяет увеличить срок расследования, который в случае доследственной проверки был бы короче.

"То, что возбуждено дело, не означает, что следствие кого-то подозревает в совершении преступления. Это нужно, чтобы понять, при каких обстоятельствах это произошло", — сказала Феник.

В управлении ФСИН по Кировской области пояснили, что сотрудники изолятора после попытки суицида вызвали медиков. Девушку отвезли в одну из больниц Кирова и реанимировали, но впоследствии она скончалась.

Проводится служебная проверка.

Девушка находилась в камере одна. Надзиратели настаивают на версии о суициде: мол, погибшую мучил «страх наказания, так как она обвинялась по особо тяжкой статье Уголовного кодекса». Девушке грозил 10-летний срок лишения свободы.

Родственники погибшей не верят в версию самоубийства. По одной из версий, девушку изнасиловали после задержания сотрудники полиции. Подтвердить или опровергнуть предположение о вине стражей порядка поможет вскрытие. Фотографии с погибшей опубликовал телеграм-канал