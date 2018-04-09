Сотрудника УФСИН в Ставрополе подозревают в растрате 15 тысяч

Сотрудника колонии подозревают в растрате бюджетных средств. По версии следствия, в 2017 году он подал рапорт на ежегодный оплачиваемый отпуск и получил причитающиеся ему выплаты. Вернувшись на работу, он предъявил отпускное удостоверение, в котором значилось, что он отдыхал в Улан-Удэ

Позже выяснилось, что он не выезжал за пределы Ставропольского края, а полученные отпускные потратил на личные нужды. С точки зрения закона, он подозревается в растрате более 15 000 рублей из государственного бюджета. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства.