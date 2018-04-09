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Сотрудника УФСИН в Ставрополе подозревают в растрате 15 тысяч
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Сотрудника УФСИН в Ставрополе подозревают в растрате 15 тысяч 

АиФ Ставрополье 38 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Начальник психологической лаборатории исправительной колонии №5 на Ставрополье стал фигурантом уголовного дела, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Сотрудника колонии подозревают в растрате бюджетных средств. По версии следствия, в 2017 году он подал рапорт на ежегодный оплачиваемый отпуск и получил причитающиеся ему выплаты. Вернувшись на работу, он предъявил отпускное удостоверение, в котором значилось, что он отдыхал в Улан-Удэ.
Позже выяснилось, что он не выезжал за пределы Ставропольского края, а полученные отпускные потратил на личные нужды. С точки зрения закона, он подозревается в растрате более 15 000 рублей из государственного бюджета. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства.
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