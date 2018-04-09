Ещё
Мужчина напал на женщину и ее сына на юго‑западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина напал на женщину и ее сына на юго‑западе Москвы 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который несколько раз выстрелил в женщину и ее сына, а потом избил его битой по голове, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
«По версии следствия, днем 8 апреля 2018 года мужчина, находясь у подъезда жилого дома по улице Гарибальди в городе Москве, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия по не менее одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища», — сказала Иванова.
Сотрудники магазина выбежали на улицу и увидели сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия нападавшего. После случившегося женщина и ее сын были госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время женщина выписана из медицинского учреждения, а ее сын находится в реанимации.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
«Следствию предстоит назначить ряд судебных экспертиз, а также проверить психическое здоровье подозреваемого. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила Иванова.
РИАМО: последние новости
Двоих наркодилеров задержали в Ногинске В Москве арестовали участников банды, занимавшейся продажей героина Дело возбудили в Москве по факту покушения на убийство молодого человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1127
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»83
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии135
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
01:52
Скончалась Лейла Абашидзе
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Умер озвучивший «Винни-Пуха» актер
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение