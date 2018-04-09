Мужчина напал на женщину и ее сына на юго‑западе Москвы

«По версии следствия, днем 8 апреля 2018 года мужчина, находясь у подъезда жилого дома по улице Гарибальди в городе Москве, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия по не менее одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища», — сказала Иванова.

Сотрудники магазина выбежали на улицу и увидели сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия нападавшего. После случившегося женщина и ее сын были госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время женщина выписана из медицинского учреждения, а ее сын находится в реанимации.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

«Следствию предстоит назначить ряд судебных экспертиз, а также проверить психическое здоровье подозреваемого. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила Иванова.