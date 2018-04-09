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Провалил экзамен в автошколе, но не отчаялся: в Костромской области поймали горе-водителя
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Провалил экзамен в автошколе, но не отчаялся: в Костромской области поймали горе-водителя 

k1news.ru 45 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костромском регионе задержали горе-водителя с фальшивыми правами, сообщили в Управлении МВД России по Костромской области. Мужчину поймали сотрудники МО МВД России «Шарьинский». В ходе проверки полицейские засомневались в подлинности его водительских прав. Как выяснилось позднее, нарушитель не имел права управлять транспортным средством. Подозреваемый завалил экзамены в автошколе, и, отчаявшись, решил купить права в Москве.
Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение фальшивое. Как выяснилось в дальнейшем, подозреваемый добросовестно прошел курс обучения в автошколе, но «завалил» экзамены. Тогда молодой человек просто купил заветный документ в Москве, — говорится в сообщении.
Сейчас против мужчины возбуждено дело по факту использования заведомо подложного документа. По ч.3 ст. 327 УК РФ. Водителю грозит 80 тысяч рублей штрафа, исправительные работы, или арест на 6 месяцев.
Также в управлении сообщили, что недавно в Костромском и Красносельском районах были пойманы водители, севшие за руль после лишения прав. Против них завели уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
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