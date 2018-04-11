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Жителя Подмосковья задержали в Москве за кражу на 1,2 млн рублей
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Жителя Подмосковья задержали в Москве за кражу на 1,2 млн рублей 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 31-летнего жителя Московской области, подозреваемого в совершении кражи из организации на 1,2 миллиона рублей, сообщается на сайте главка столичной полиции.
«В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. По словам заявительницы, неизвестный проник в помещение организации, расположенной на Каширском шоссе, и похитил из сейфа деньги. Ущерб составил более 1,2 миллиона рублей», — отмечается в материале.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Часть похищенного была изъята.
По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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