В Подмосковье задержаны воры, совершившие полсотни краж из частных домов

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ задержали шестерых подозреваемых в серии краж из частных домовладений в Московской и Калужской областях. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, всего совершено более 50 таких преступлений.

"Задержаны участники этнической группы, подозреваемые в совершении около 50 краж из квартир и частных домовладений, расположенных на территории города Москвы, Московской и Калужской областей. Злоумышленники тщательно готовились: подбирали объект, затем осуществляли наблюдение за ним, определяли способ проникновения и пути отхода. Используя инструменты для вскрытия входных дверей и оконных рам, они проникали в жилища, где похищали денежные средства, ювелирные изделия и другие материальные ценности", — сказала она.

Задержанными оказались шестеро уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, в отношении них возбуждено дело о краже и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.