Ещё
Молодые люди украли у пожилого жителя Карелии канистры с топливом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодые люди украли у пожилого жителя Карелии канистры с топливом 

Карельские вести 38 минут назад
Ущерб от кражи 60-литров топлива в Лоухском районе оценили в 4 тысяч рублей.
68-летний житель одного из поселков в Лоухском районе сообщил в полицию, что кто-то проник в его гараж и похитил канистры с 60-литрами топлива. Причиненный ущерб был оценен в 4 тысяч рублей, уточнили в пресс-центре МВД.
Под подозрением оказались двое молодых людей из соседнего поселка. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. В ходе обыска у фигурантов уголовного дела все похищенное было изъято.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Сотрудник букмекерской конторы обогатился за счет петрозаводчанина ФСБ одолел СКР: стало известно, почему закрыли дело адвоката Буданцева Жителя Калевалы забили гвоздодером на лестничной площадке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1127
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»83
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии135
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
01:52
Скончалась Лейла Абашидзе
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Умер озвучивший «Винни-Пуха» актер
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение