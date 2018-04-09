Молодые люди украли у пожилого жителя Карелии канистры с топливом 

Ущерб от кражи 60-литров топлива в Лоухском районе оценили в 4 тысяч рублей.
68-летний житель одного из поселков в Лоухском районе сообщил в полицию, что кто-то проник в его гараж и похитил канистры с 60-литрами топлива. Причиненный ущерб был оценен в 4 тысяч рублей, уточнили в пресс-центре МВД.
Под подозрением оказались двое молодых людей из соседнего поселка. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. В ходе обыска у фигурантов уголовного дела все похищенное было изъято.
По материалам: ptzgovorit.ru