Банька на «травке»

В Киржачском районе задержан ранее судимый 55-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения.

В бане у мужчины полицейские обнаружили посадку из девяти кустов растения рода каннабис, высушенные части кустов общей массой 253 граммов и готовую к употреблению марихуану, массой более 13 граммов.

Наличие тетрагидроканнабинола, входящего в состав «травки», подтвердила последующая экспертиза. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. На данный момент гровер, предпенсионного возраста находится под подпиской о невыезде.