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Банька на «травке»
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Банька на «травке» 

ТВ-МИГ 47 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
В Киржачском районе задержан ранее судимый 55-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения.
В бане у мужчины полицейские обнаружили посадку из девяти кустов растения рода каннабис, высушенные части кустов общей массой 253 граммов и готовую к употреблению марихуану, массой более 13 граммов.
Наличие тетрагидроканнабинола, входящего в состав «травки», подтвердила последующая экспертиза. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. На данный момент гровер, предпенсионного возраста находится под подпиской о невыезде.
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