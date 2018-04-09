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Столичная полиция задержала двоих приезжих за кражу дорогой иномарки у студентки
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Столичная полиция задержала двоих приезжих за кражу дорогой иномарки у студентки 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Столичная полиция задержала двух подозреваемых в краже дорогого автомобиля у студентки в районе Хамовники. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
— В ходе розыска московские полицейские на территории Краснодарского края и Брянской области задержали подозреваемых 27 и 24 лет. Мужчин изобличили в том, что они, находясь в Москве, похитили с подземной парковки на Пречистенской набережной автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 5,7 миллиона рублей, принадлежащий 21-летней студентке Российского государственного гуманитарного университета, а через некоторое время разбили машину и бросили ее на улице Багрицкого, — пояснил собеседник.
Он добавил, что места жительства в столице подозреваемые не имели. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. В настоящее время ведется следствие, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее утром в среду, 4 апреля, в отделение полиции с заявлением о краже обратилась девушка 1996 года рождения.
— Как выяснили полицейские, на Пречистенской набережной неизвестный похитил принадлежащий заявительнице автомобиль Porsche Cayenne и скрылся. Материальный ущерб составил более 5,7 миллиона рублей, — сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве.
Спустя несколько часов украденная иномарка была найдена брошенной с механическими повреждениями на улице Багрицкого.
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