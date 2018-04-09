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Саратовец выкрал из магазина автомат самообслуживания с товаром
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Саратовец выкрал из магазина автомат самообслуживания с товаром 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Во Фрунзенском районе Саратова зимой пропал из магазина на пересечении с Вольской торговый автомат самообслуживания. И вчера полицейские задержали подозреваемого. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе регионального ГУ МВД, кража случилась 2,5 месяца.
По предварительным данным, ночью 16 января воры открыли пластиковое окно и утащили из магазина на Сакко и Ванцетти загруженный товарами автомат самообслуживания.
Ущерб составил 30 тысяч рублей. На задержаннного 28-летнего безработного гражданина заведено уголовное дело. Мужчина уже покаялся в содеянном и его отпустили под подписку о невыезде.
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