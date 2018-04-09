В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров

Сотрудники полиции ГУ МВД России по Воронежской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли факт незаконного использования средств индивидуализации товаров группой лиц, состоящей из шестерых местных жителей в возрасте от 28 до 59 лет.

Установлено, что алкоголь изготавливался на территории складского помещения в Воронеже без лицензии на легальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Главным образом бутлегеры занимались производством рома, водки и коньяка. В результате обыска на территории данного склада полицейские обнаружили и изъяли готовую алкогольную продукцию в количестве более 2 500 литров, 10 000 литров спиртосодержащей жидкости, оборудование по изготовлению и розливу алкоголя в бутылки, стеклянная тара, пробки.

В результате незаконной деятельности подозреваемых правообладателям причинен ущерб на сумму 4,67 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Сенкцией данной стаьи предусмотренно максимальное наказание до шести лет лишения свободы.