На Урале экс-сотрудница банка, похитившая 10,6 млн рублей, приговорена к 4 годам колонии

"Елена Марина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Присвоение или растрата». Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным областного надзорного ведомства, в период с 13 по 16 марта 2017 года Марьина, будучи старшим кассиром группы кассовых операций операционного офиса «Каменск-Уральский» одного из банков, похитила из хранилища банка деньги в сумме 10,6 млн рублей. Сотрудниками банка была проведена ревизия, в ходе которой была выявлена недостача в указанной сумме.

"Подсудимая в ходе судебного следствия виновной себя в совершении данного преступления не признала", — отмечается в сообщении прокуратуры

С учетом того, что ущерб не был возмещен в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, с Марьиной взыскана в пользу банка сумма ущерба, причиненного преступлением.