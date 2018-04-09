Прокуратура ХМАО возбудила дело на судмедэксперта за незаконный похоронный бизнес

Прокуратура г. Урая Ханты-Мансийского автономного округа — Югре провела проверку соблюдения законодательства в филиале «Отделение в городе Урае» казенное учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы», которая стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщается на сайте ведомства региона.

В ходе прокурорской проверки установили, что заведующий филиала в г. Урае «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в период с января 2017 г. по март 2018 г. незаконно предоставлял за взятки своему подчиненному работнику-санитару отделения помещение для оказания платных услуг родственникам умерших.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении заведующего филиалом «Отделение в городе Урае» казенного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» возбудили уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия» (ч.3 ст. 290 УК РФ).

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.