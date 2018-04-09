Ещё
В Пушкино полицейскими задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пушкино полицейскими задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Пушкинское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий в мкрн Новая Деревня г. Пушкино установлен и задержан 53-х летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов.
В ходе обыска в доме мужчины полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с патронами, в количестве 80 штук. Согласно исследованию изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы, 50 из которых являются патронами калибра 5,45 мм и 30 калибра 20 мм.
В отношении злоумышленника Отделом дознания МУ МВД России «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Кадровые изменения в МВД России Полицейские в Кировской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей у жителя Подосиновского района Сотрудники уголовного розыска Вологодской области задержали в другом регионе подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»88
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии141
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение