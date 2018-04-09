В Пушкино полицейскими задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов

В ходе обыска в доме мужчины полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с патронами, в количестве 80 штук. Согласно исследованию изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы, 50 из которых являются патронами калибра 5,45 мм и 30 калибра 20 мм.

В отношении злоумышленника Отделом дознания МУ МВД России «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.