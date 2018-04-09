Бывший СОБРовец получил 9 лет колонии за похищения и грабежи

Напомним, по версии правоохранителей, весной 2016 года в Самаре собралась так называемая банда Алексеева, которая стала заниматься отъемом денег у лиц, по их мнению, занимавшихся торговлей наркотиками. В ОПГ вошли восемь жителей Самары, четверо из которых носили погоны.

Согласно приговору, первый эпизод произошел 15 апреля 2016 г., когда около полуночи у дома по улице Аминева при сбыте марихуаны членами ОПГ были задержаны некто Саломатин и Шарапов, с которых преступники стали вымогать 1,3 млн руб. за не возбуждение уголовного дела за незаконный оборот наркотических веществ. Парней избили, у одного из них отняли ключи от квартиры, которую тут же и ограбили. Оказавшись на свободе, оба скрылись из города.

5 мая аналогичный эпизод повторился с потерпевшими Потаповым и Курушовым, которых преступники похитили на своих автомобилях. Под Южным мостом последнего пытали, обматывая голову пищевой полиэтиленовой пленкой, и требовали денег. В результате поживились дешевым сотовым телефоном, дорогой туалетной водой и 2 тыс. рублей из квартиры Потапова.

Затем они смогли похитить некоего Матросова и получить от его отца выкуп в полмиллиона рублей.

22 мая их жертвами стали Киров и Тихонина. Предъявив парню служебное удостоверение, Гундоров ограбил его, отняв смартфон, травматический пистолет и 14 тыс. рублей. Чтобы узнать пин-код от банковской карты и телефона, его увезли из Ленинского района к промышленному зданию на ул. 22-го Партсъезда. После того как похищенному сломали два ребра, выкручивали стопы и грозили залить в горло жидкость из огнетушителя, он сдался, и бандиты у него со счета украли 88 тыс. рублей.

Из больницы, куда попал Киров, в полицию сообщили о пациенте с криминальными травмами. Парень написал заявление, и 27 мая оперативники УФСБ провели первые задержания.

В ходе расследования Гундоров подписал соглашение о сотрудничестве и сообщил о деятельности ОПГ. Только тогда стали известны и другие потерпевшие от деятельности банды.

Как сообщил государственный обвинитель, подсудимый условия соглашения выполнил в полном объеме и, соответственно, заслуживает снисхождения.

Гундров предъявленное обвинение признал полностью. Выступая с последним словом, он в содеянном раскаялся, просил прощения у присутствовавшего в зале суда потерпевшего Алексея Кирова , у своих родных, а также у бывших сослуживцев за то, что опозорил звание офицера.