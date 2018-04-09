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Сотрудник букмекерской конторы обогатился за счет петрозаводчанина
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Сотрудник букмекерской конторы обогатился за счет петрозаводчанина 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
29-летний мужчина лишился 26 тысяч рублей, которые заработал на ставках.
29-летний житель столицы Карелии заявил в полицию о пропаже 26 тысяч рублей с личного счета в букмекерской конторе, с которого он делал ставки, и куда начислялся выигрыш. В конце марта петрозаводчанин решил снять деньги, но их там не оказалось.
По версии сотрудников МВД, к мошенничеству мог быть причастен 38-летний работник этой конторы. Подозреваемый рассказал, что снял деньги с чужого счета в свою смену. При этом фигурант уголовного дела думал, что потерпевший не из Петрозаводска и нескоро обнаружит пропажу. Уточняется, что ущерб потерпевшему возмещен.
По материалам: ptzgovorit.ru
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