Ещё
В Якутии пойдут под суд хозяева покусавших девочку собак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии пойдут под суд хозяева покусавших девочку собак 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух жителей Якутии, чьи собаки напали на восьмилетнюю девочку, направлено в суд, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.
По информации следствия, нападения произошло в ноябре 2017 года в селе Намцы. Девочка возвращалась вечером от подруги, когда на нее напали три аляскинских маламута. Ребенок получил множественные укушенные раны. Согласно заключению эксперта, здоровью девочки был причинен тяжкий вред.
Обвинение предъявлено двоим владельцам собак, 56-летнему мужчине и 24-летней девушке, которые не надели на своих питомцев намордник или поводок.
"Намским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Намцы. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время следствия владельцы животных признали свою вину в полном объеме. Двух собак ликвидировал сам хозяин, третью изолировали.
Пострадавшая девочка до сих пор проходит лечение.
РИА Новости: последние новости
Полиция обнаружила у жителя Красноярска склад оружия и наркотики Под Владимиром осудили экс-полицейского за обман пожилых людей Полицейского в Татарстане заподозрили в получении крупной взятки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»88
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии141
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение