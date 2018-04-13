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СК Мурманской области возбудил дело после обрушения наледи на женщину
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СК Мурманской области возбудил дело после обрушения наледи на женщину 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как обрушившаяся с крыши многоквартирного дома наледь травмировала жительницу города Заполярный Мурманской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту обрушения фрагмента наледи на пожилую женщину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 13 апреля на женщину 1939 года рождения с крыши многоквартирного дома в Ясном переулке обрушился фрагмент наледи. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение Печенгской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
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