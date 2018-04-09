В Кирове мужчина украл ноутбук и телефон в микрофинансовой организации: устанавливается личность

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кирову разыскивают подозреваемого в совершении кражи ноутбука и сотового телефона из служебного помещения микрофинансовой организации на улице Лепсе. Приметы подозреваемого: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см. Был одет в серую куртку до пояса, черные спортивные штаны с белыми лампасами от пояса до колена, темная вязаная шапка, черные ботинки. При себе имел черную тканевую сумку с лямкой через плечо. Носит очки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении человека на видеозаписи, необходимо позвонить в полицию по телефону: 67-43-18, 8-953-687-70-80 или 02.