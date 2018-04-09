Житель Сургута может лишиться свободы за кражу жевательных резинок

Сургуте полицейские возбудили уголовное дело в отношении похитителя жевательных резинок.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Сургут, в одном из сетевых магазинов неизвестный похитил со стеллажа 9 упаковок жевачки и скрылся с места преступления. Отметим, что сумма ущерба составила более 3 000 рублей.

Сотрудники полиции уже задержали предполагаемого злоумышленника — 20-летнего безработного уроженца Удмуртской республики . Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подчеркнем, что максимальное наказание за этот проступок — лишение свободы сроком до двух лет.

Аналогичное преступление было совершено 19-летним сургутяниным. Правда, ущерб, нанесенный магазину, составил более 10 000 рублей. Злоумышленник совершил крашу сразу в двух сетевых магазинах Сургута. С его слов, похищенное он хотел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В отношении молодого человека также возбуждено уголовное дело.