Ещё
Житель Сургута может лишиться свободы за кражу жевательных резинок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Сургута может лишиться свободы за кражу жевательных резинок 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте полицейские возбудили уголовное дело в отношении похитителя жевательных резинок.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Сургут, в одном из сетевых магазинов неизвестный похитил со стеллажа 9 упаковок жевачки и скрылся с места преступления. Отметим, что сумма ущерба составила более 3 000 рублей.
Сотрудники полиции уже задержали предполагаемого злоумышленника — 20-летнего безработного уроженца Удмуртской республики. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подчеркнем, что максимальное наказание за этот проступок — лишение свободы сроком до двух лет.
Аналогичное преступление было совершено 19-летним сургутяниным. Правда, ущерб, нанесенный магазину, составил более 10 000 рублей. Злоумышленник совершил крашу сразу в двух сетевых магазинах Сургута. С его слов, похищенное он хотел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В отношении молодого человека также возбуждено уголовное дело.
АиФ Югра: последние новости
На начальника ОМВД Нефтеюганска и главу отдела УМВД заведено уголовное дело Более 180 тысяч рублей выплатили работнику компьютерной фирмы в Сургуте На сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы заведены уголовные дела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1129
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»92
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии151
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение