В Москве арестовали жительницу Оренбурга, торговавшую наркотиками

Сотрудники полиции на Рождественской улице задержали 35-летнюю жительница Оренбурга , у которой изъяли семь полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом общей массой около одного килограмма.

Изъятое вещество отправили на исследование, и эксперт вскоре подтвердил — это героин. Полицейские поехали проводить обыск по месту жительства в Москве , где снимала квартиру подозреваемая. Там полицейские обнаружили еще 6 свертков с героином общей массой 2,5 килограммов.

По данному факту возбуждено дело по статье 228.1 Уголовного Кодекса «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Сейчас подозреваемая находится под арестом. Теперь ей грозит наказание — до двадцати лет лишения свободы.