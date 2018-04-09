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В Москве арестовали жительницу Оренбурга, торговавшую наркотиками
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В Москве арестовали жительницу Оренбурга, торговавшую наркотиками 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники полиции на Рождественской улице задержали 35-летнюю жительница Оренбурга, у которой изъяли семь полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом общей массой около одного килограмма.
Изъятое вещество отправили на исследование, и эксперт вскоре подтвердил — это героин. Полицейские поехали проводить обыск по месту жительства в Москве, где снимала квартиру подозреваемая. Там полицейские обнаружили еще 6 свертков с героином общей массой 2,5 килограммов.
По данному факту возбуждено дело по статье 228.1 Уголовного Кодекса «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Сейчас подозреваемая находится под арестом. Теперь ей грозит наказание — до двадцати лет лишения свободы.
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