В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в уличном разбое на 400 тысяч рублей

В Отдел полиции № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Пролетарский район) поступило заявление от мужчины. Он сообщил, что около дома неизвестный избил его и забрал ценные вещи.

Полицейские установили, что злоумышленник ударил потерпевшего битой, после чего украл у него золотые украшения, планшет и деньги. Сумма причиненного ущерба составила около 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего местного жителя.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.