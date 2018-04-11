В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в уличном разбое на 400 тысяч рублей 

В Отдел полиции № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Пролетарский район) поступило заявление от мужчины. Он сообщил, что около дома неизвестный избил его и забрал ценные вещи.
Полицейские установили, что злоумышленник ударил потерпевшего битой, после чего украл у него золотые украшения, планшет и деньги. Сумма причиненного ущерба составила около 400 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего местного жителя.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.