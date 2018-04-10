Ещё
Мошенничество почти на 150 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенничество почти на 150 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился предприниматель, который заявил, что его обманул знакомый.
По предварительным данным, 48-летний ростовчанин пообещал потерпевшему изготовить офисную мебель и взял в качестве предоплаты за нее около 150 тысяч рублей, после чего, не выполнив своих обязательств, перестал выходить на связь и в течение нескольких месяцев избегал встреч с предпринимателем.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
АиФ Ростов: последние новости
11 бывших полицейских осуждены за получение взяток на Дону Около 10 тысяч литров контрафактного алкоголя изъято в Ростовской области Подростка подозревают в убийстве в Ростове-на-Дону
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне342
Эрдоган раскритиковал Лаврова87
Меркель анонсировала встречу без России359
В Москве объявили штормовое предупреждение
Путин рассказал о разработке уникального оружия215
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение