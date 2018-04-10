Мошенничество почти на 150 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился предприниматель, который заявил, что его обманул знакомый.

По предварительным данным, 48-летний ростовчанин пообещал потерпевшему изготовить офисную мебель и взял в качестве предоплаты за нее около 150 тысяч рублей, после чего, не выполнив своих обязательств, перестал выходить на связь и в течение нескольких месяцев избегал встреч с предпринимателем.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).