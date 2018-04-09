Кражу деталей иномарки почти на 150 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился ростовчанин, который заявил о хищении деталей его автомобиля Range Rover.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны трое жителей донской столицы.

Как выяснили полицейские, молодые люди (20 и 21 год) при помощи отвертки и металлической линейки сняли с иномарки фары и блок управления двигателем, погрузили в свой автомобиль и скрылись с места преступления.

Продать похищенные детали подозреваемые не успели.

Настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).