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Кражу 100 тысяч рублей с банковской карты раскрыли в Ростове-на-Дону
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Кражу 100 тысяч рублей с банковской карты раскрыли в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась ростовчанка, которая заявила о хищении денег с ее банковской карты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 46-летнюю знакомую потерпевшей, раннее судимую за хранение наркотиков.
Как выяснили полицейские, подозреваемая похитила банковскую карту, пин-код от которой знала, во время распития спиртных напитков со знакомой.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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 Ещё 2 источника 
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