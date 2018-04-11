Кражу 100 тысяч рублей с банковской карты раскрыли в Ростове-на-Дону 

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась ростовчанка, которая заявила о хищении денег с ее банковской карты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 46-летнюю знакомую потерпевшей, раннее судимую за хранение наркотиков.
Как выяснили полицейские, подозреваемая похитила банковскую карту, пин-код от которой знала, во время распития спиртных напитков со знакомой.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.