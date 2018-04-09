В Кирове осужден экс-руководитель машиностроительного завода, похитивший средства предприятия

В период с 2014 по 2015 год, советник гендиректора ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод» заключал фиктивные сделки и перечислял денежные средства на счета юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок, передает пресс-служба областной прокуратуры . В конечном итоге мужчина присвоил себе более 34 миллионов рублей, принадлежавших предприятию.

Помимо этого, с января по май 2016 года Лобовиков не выплачивал 207 работникам завода заработную плату. Ущерб от противоправных действий злоумышленника составил около 8 миллионов рублей.