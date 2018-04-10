В Самарской области гендиректора ГПЗ подозревают в коммерческом подкупе

По версии следствия, в декабре 2016 года гендиректор Нефтегорского ГПЗ незаконно получил от директора ООО «СМП Волга» 5 миллионов рублей за заключение договора между компаниями на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму более 98 миллионов рублей, а также последующее подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы. В декабре 2017 года подозреваемый получил от директора ООО «СМП Волга» еще 1,5 миллиона рублей, в марте 2018 года — еще 5 миллионов рублей. Во всех случаях гендиректор Нефтегорского ГПЗ действовал через посредников.

Отмечается, что подозреваемый был задержан при силовой поддержке сотрудников СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии. «Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО „Нефтегорский газоперерабатывающий завод“ и двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204-1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальная санкция по восьмой части статьи 204 УК РФ — лишение свободы до 12 лет, по третьей части статьи 204-1 УК РФ — лишение свободы до 7 лет.