Подделали регистрацию: мамы самарских дошколят стали фигурантками уголовных дел

Самаре работники школы заподозрили родителей будущих первоклассников в фальсификации документов. Бдительные сотрудники обратились в правоохранительные органы для проверки подозрительных бумаг.

— По версии оперативников, две мамы 32 и 43 лет предоставили в учебное учреждение свидетельства о регистрации по месту пребывания. Эти документы были необходимы для зачисления их детей в школу. Но бумаги оказались поддельными, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Факты фальсификации подтвердили сотрудники экспертно-криминалистического центра. В отношении женщин возбудили уголовные дела. За использование заведомо подложных документов мамочки могут расстаться с 80 тысячами рублей либо отправиться под арест на срок до 6 месяцев.