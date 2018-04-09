Ещё
Подделали регистрацию: мамы самарских дошколят стали фигурантками уголовных дел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подделали регистрацию: мамы самарских дошколят стали фигурантками уголовных дел 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре работники школы заподозрили родителей будущих первоклассников в фальсификации документов. Бдительные сотрудники обратились в правоохранительные органы для проверки подозрительных бумаг.
— По версии оперативников, две мамы 32 и 43 лет предоставили в учебное учреждение свидетельства о регистрации по месту пребывания. Эти документы были необходимы для зачисления их детей в школу. Но бумаги оказались поддельными, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Факты фальсификации подтвердили сотрудники экспертно-криминалистического центра. В отношении женщин возбудили уголовные дела. За использование заведомо подложных документов мамочки могут расстаться с 80 тысячами рублей либо отправиться под арест на срок до 6 месяцев.
63.ru: последние новости
Загулял с попутчицей: тольяттинский таксист инсценировал угон машины, чтобы скрыть измену жене В Самаре на остановке общественного транспорта грабитель вырвал сумку у местного жителя Крышевал грузоперевозки: в Самаре вынесли приговор экс-замкомандиру роты полка ДПС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1129
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»92
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии151
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение