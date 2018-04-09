Сотрудницу МВД на Южном Урале лишили двух машин и недвижимости на 14 миллионов рублей

Вступило в силу решение суда по иску прокуратуры о лишении сотрудницы озёрского управления МВД имущества на 14 миллионов рублей, которое она приобрела на неподтверждённые доходы.

— Прокуратура Озёрска проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в части предоставления справок о доходах и расходах, обязательствах имущественного характера федеральными госслужащими, — напомнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева . — Во время проверки выявлены нарушения законодательства, которые допустила работница городского управления МВД.

В частности, в 2015 году госслужащий купила жилое и нежилое помещения, а также две машины на более чем 14 миллионов рублей. Это имущество прокуратура в судебном порядке обратила в доход государства. Озёрский суд, а затем и суд вышестоящей инстанции подтвердили это решение.

— Исполнение судебного постановления находится на контроле прокуратуры, — заключила Мамаева.

По информации 74.ru, женщину назначили старшим инспектором группы по исполнению административного законодательства УМВД осенью 2013 года.