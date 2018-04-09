Начальница почтового отделения из Тольятти стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве

В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Комсомольского района.

"Установлено, что К., находясь на должности начальника отделения почтовой связи пос. Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт», приняла от жительницы Комсомольского района Тольятти денежные средства в сумме 15 тыс. руб. в счет оплаты коммунальных услуг и выдала последней платежные документы — кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты, — поясняют в прокуратуре Комсомольского района. — Полученные денежные средства К. в кассу не внесла, а используя свое служебное положение, внесла в компьютерную программу заведомо ложные сведения об отмене платежа. В целях сокрытия факта хищения К. изготовила от имени женщины подложное заявление об отмене платежей и возврате денежных средств".

Полученные деньги, по данным прокуратуры, ныне подозреваемая использовала по своему усмотрению, причинив ОСП «Тольяттинский почтамт» ФГУП «Почта России» материальный ущерб на сумму 15 тыс. рублей.

По данному факту прокурором Комсомольского района вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании начальника отделения почтовой связи.

В итоге 28 марта в отношении К. возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры района.