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В Камышлове мужчина открыл стрельбу
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В Камышлове мужчина открыл стрельбу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в минувшее воскресенье открыл стрельбу в уральском Камышлове. Очевидцы вызвали полицию и рассказали, что неизвестный на «Тойоте» начал стрелять в районе железнодорожного вокзала.
Как сообщает Накануне.RU, наряд вневедомственной охраны выдвинулся на место происшествия, и на улице Ленина сотрудники заметили автомобиль, схожий с описаниями очевидцев. При приближении правоохранителей, злоумышленник выбросил ружье в окно и попытался скрыться, но бойцы уже блокировали ему путь.
Сейчас мужчина задержан, у него изъяли двухствольное ружье. Оказалось, что стрелявший ранее не судимый молодой человек 1995 года рождения. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «хулиганство», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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