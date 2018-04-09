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В Красноярском крае раскрыли убийство младенца 16-летней давности
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В Красноярском крае раскрыли убийство младенца 16-летней давности 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Убийство 3-месячного ребенка, совершенное в 20002 году, раскрыли следователи Лесосибирска, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю
Подозреваемой стала мать мальчика, сейчас ей 40 лет. По версии следствия, 24-летняя женщина обвязала голову ребенка шарфом и повелис=ла его на гвозде. Полицейским она указала на своего сожителя как на вероятного преступника. Однако в ходе следствия его вина не подтвердилась.
Через 16 лет следствию удалось собрать достаточно доказательств и предъявить обвинение матери. Под тяжестью улик она созналась и раскаялась в содеянном. По статье «Убийство» ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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