В Красноярском крае раскрыли убийство младенца 16-летней давности

Подозреваемой стала мать мальчика, сейчас ей 40 лет. По версии следствия, 24-летняя женщина обвязала голову ребенка шарфом и повелис=ла его на гвозде. Полицейским она указала на своего сожителя как на вероятного преступника. Однако в ходе следствия его вина не подтвердилась.

Через 16 лет следствию удалось собрать достаточно доказательств и предъявить обвинение матери. Под тяжестью улик она созналась и раскаялась в содеянном. По статье «Убийство» ей грозит до 15 лет лишения свободы.