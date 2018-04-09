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На Кубани телефонный мошенник нанес ущерб на 280 тысяч рублей
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На Кубани телефонный мошенник нанес ущерб на 280 тысяч рублей 

АиФ-Кубань 48 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
В дежурную часть отдела МВД России по Гулькевичскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой телефонного мошенника.
Схема, по которой действовал злоумышленник, оказалась стандартной. Женщине он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о задержании ее сына за незаконный оборот наркотиков. Мужчина потребовал денежное вознаграждение, которое поможет спасти молодого человека от уголовной ответственности. Заявительница перевела на банковский счет мошенника около 150 тысяч рублей. После этого он перестал выходить на связь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого преступника и задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, проживающего в Краснодаре.
Сотрудники полиции также установили причастность подозреваемого к еще двум подобным фактам противоправной деятельности. Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленника составил более 280 тысяч рублей.
Мужчина заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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