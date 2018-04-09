На Кубани лже-полицейский вымогал деньги у людей 

Краснодар. 9 апр. — Новая Кубань. В полицию обратилась жительница Гулькевичского района. Она рассказал, что ранее ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. «Страж порядка» сказал, что сын женщины якобы подозревается в сбыте наркотических средств, и чтобы не заводить на него уголовное дело, потребовал взятку в размере 150 тысяч рублей. Получив деньги на банковскую карту, злоумышленник перестал выходить на связь.
Вскоре личность мошенника была установлена. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Краснодара. Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что мужчина причастен к еще двум аналогичным преступлениям. Ущерб от его действий составил 280 тысяч рублей. Лже-полицейскому грозит до 5 лет лишения свободы. Сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.