Подросток из Златоуста предстанет перед судом за шутку о бомбе в школе

14-летнему школьнику грозит тюрьма за ложное сообщение о бомбе в учебном заведении Златоуста , сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры

Инцидент произошёл в декабре 2017 года. Воспользовавшись школьным компьютером, мальчик написал на странице своего классного руководителя в социальной сети о том, что в кабинете информатики заложена бомба. В результате из учебного заведения эвакуировали 248 человек. В ходе обследования здания взрывное устройство не обнаружили.

«В результате преступных действий обвиняемый нарушил нормальное функционирование образовательной организации, а также отвлёк силы и средства правоохранительных органов и служб, которые вынуждены были произвести организационно-технические мероприятия по предотвращению ложной угрозы об акте терроризма», — отмечают в надзорном ведомстве.

Сейчас уголовное дело в отношении подростка направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. Отметим, что по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на три года.