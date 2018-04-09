Прокуратура обжаловала мягкий приговор экс-министру Челябинской области

Прокуратура Челябинской области сочла приговор в отношении бывшего министра социальных отношений Олега Бехтерева слишком мягким и обжаловала его, рассказала «АиФ-Челябинск» старший помощник прокурора Наталья Мамаева

В конце марта экс-министр соцотношений региона был осуждён Тракторозаводким райсудом Челябинска за растрату бюджетных средств к 6 годам лишения свободу условно и 900-тысяному штрафу. При этом изначально обвинение квалифицировало вменяемое Бехтереву преступление как «взяточничество» и просило для него наказание в виде 10 лет тюрьмы строго режима и штрафа в 100 млн рублей. Условный срок получила и предпринимательница Ирина Кем, являвшаяся соучастницей чиновника.

«Законность данного приговора оспорена стороной обвинения в апелляционном порядке. В представлении прокурором указано на незаконность принятого судом решения в части изменения первоначальной квалификации действий осуждённых и на необоснованную мягкость назначенного наказания, — уточнила Наталья Мамаева. — Сторона обвинения ориентировала суд на назначение обвиняемым наказания, связанного с реальным лишением свободы, с учётом тяжести совершенных преступлений и причиненного многомиллионного ущерба».

Интересно, что суд, назначая условное наказание, сослался на значительные проблемы со здоровьем у Бехтерева и Кем, хотя имеющиеся у них заболевания не входят в список, препятствующий отбыванию наказания в тюрьме. Кроме того, в качестве смягчающего вину обстоятельства суд необоснованно учёл способствование обоих ходу расследования. При этом дело обстояло совсем иначе. Никто из подсудимых так и не признал свою причастность к совершению инкриминируемых преступлений в полном объёме.

«Таким образом, выводы суда, ставшие основанием для назначения необоснованно мягкого, а потому несправедливого наказания, не соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона», — отмечают в прокуратуре

Напомним, во взяточничестве сейчас также обвиняется глава одного из поселений Сосновского района. Следователи инкриминируют ему более 17 преступных эпизодов.