Ещё
Прокуратура обжаловала мягкий приговор экс-министру Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура обжаловала мягкий приговор экс-министру Челябинской области 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Прокуратура Челябинской области сочла приговор в отношении бывшего министра социальных отношений Олега Бехтерева слишком мягким и обжаловала его, рассказала «АиФ-Челябинск» старший помощник прокурора Наталья Мамаева.
В конце марта экс-министр соцотношений региона был осуждён Тракторозаводким райсудом Челябинска за растрату бюджетных средств к 6 годам лишения свободу условно и 900-тысяному штрафу. При этом изначально обвинение квалифицировало вменяемое Бехтереву преступление как «взяточничество» и просило для него наказание в виде 10 лет тюрьмы строго режима и штрафа в 100 млн рублей. Условный срок получила и предпринимательница Ирина Кем, являвшаяся соучастницей чиновника.
«Законность данного приговора оспорена стороной обвинения в апелляционном порядке. В представлении прокурором указано на незаконность принятого судом решения в части изменения первоначальной квалификации действий осуждённых и на необоснованную мягкость назначенного наказания, — уточнила Наталья Мамаева. — Сторона обвинения ориентировала суд на назначение обвиняемым наказания, связанного с реальным лишением свободы, с учётом тяжести совершенных преступлений и причиненного многомиллионного ущерба».
Интересно, что суд, назначая условное наказание, сослался на значительные проблемы со здоровьем у Бехтерева и Кем, хотя имеющиеся у них заболевания не входят в список, препятствующий отбыванию наказания в тюрьме. Кроме того, в качестве смягчающего вину обстоятельства суд необоснованно учёл способствование обоих ходу расследования. При этом дело обстояло совсем иначе. Никто из подсудимых так и не признал свою причастность к совершению инкриминируемых преступлений в полном объёме.
«Таким образом, выводы суда, ставшие основанием для назначения необоснованно мягкого, а потому несправедливого наказания, не соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона», — отмечают в прокуратуре.
Напомним, во взяточничестве сейчас также обвиняется глава одного из поселений Сосновского района. Следователи инкриминируют ему более 17 преступных эпизодов.
АиФ: последние новости
Молодой рецидивист лишил южноуральца крупной денежной суммы В Челябинске задержан начальник отдела миграционного контроля В Златоусте инспектору ДПС, толкнувшему на дороге женщину, грозит срок
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»122
Степаненко покидает Россию62
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1119
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии230
Швыряющая младенцев медработница попала на видео25
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение