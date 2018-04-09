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Сотрудники полиции выявили в Тюменской области факт незаконной рубки леса в особо крупном размере
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Сотрудники полиции выявили в Тюменской области факт незаконной рубки леса в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
На днях сотрудники дорожно-патрульной службы села Ярково МО МВД России «Тобольский» задержали грузовой автотранспорт, в прицепе которого обнаружили стволы сосны в количестве 25 штук. Документы на вывоз и рубку лесных насаждений водитель предоставить не смог. Из разговора с задержанным удалось установить, что мужчина 1957 года рождения произвел незаконную вырубку леса на территории Ушаковского участкового лесничества в селе Вагай с целью продажи в Тюмени. Для осуществления противоправного замысла злоумышленник нанял грузовой автотранспорт.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейскими установлено место незаконной рубки леса, обнаружены спилы пней. Фрагменты срубленных деревьев изъяты сотрудниками полиции и направлены на экспертизу. По предварительным данным, общий ущерб Департаменту лесного комплекса Тюменской области составил около 300 тысяч рублей.
По факту несанкционированного уничтожения деревьев следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде. ​
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