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В Омске за взрыв газа в Амуре-2 под суд пойдет глава управляющей компании
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В Омске за взрыв газа в Амуре-2 под суд пойдет глава управляющей компании 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Омске прокуратура провела проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме улице 2-й Амурский проезд. Надзорный орган установил, что дом, где произошло ЧП, не был подключён к газоснабжению. Поэтому жильцы использовали газовый баллон, который впоследствии и взорвался.
«Управляющая компания на протяжении длительного времени не исполняла обязанность по договору в части предоставления соответствующих коммунальных услуг. Договоры с ресурсоснабжающими организациями не заключались», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По результатам проверки в отношении в отношении директора ООО УК «Наш дом — ЖЭУ № 1» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Дело уже направили в суд.
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