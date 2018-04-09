В Омске за взрыв газа в Амуре-2 под суд пойдет глава управляющей компании

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Омске прокуратура провела проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме улице 2-й Амурский проезд. Надзорный орган установил, что дом, где произошло ЧП, не был подключён к газоснабжению. Поэтому жильцы использовали газовый баллон, который впоследствии и взорвался. «Управляющая компания на протяжении длительного времени не исполняла обязанность по договору в части предоставления соответствующих коммунальных услуг. Договоры с ресурсоснабжающими организациями не заключались», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. По результатам проверки в отношении в отношении директора ООО УК «Наш дом — ЖЭУ № 1» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ . Дело уже направили в суд.