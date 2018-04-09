В Урае на судмедэксперта, обвиняемого во взяточничестве, завели новое дело

В отношении заведующего отделением «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Урае возбуждено новое уголовное дело. Преступление вскрылось в ходе расследования о взяточничестве.

Мужчина за денежное вознаграждение предоставил своему подчиненному помещение для оказания платных услуг родственникам умерших. Сумма полученных взяток составляет 140 тысяч рублей. Сейчас В уголовные дела соединены в одном производстве.

Как ранее писал «ФедералПресс», завотделением «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Урае получал от индивидуального предпринимателя взятки за подписание актов выполненных работ по комплексному обслуживанию инженерных сетей филиала.