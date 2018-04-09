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В Урае на судмедэксперта, обвиняемого во взяточничестве, завели новое дело
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В Урае на судмедэксперта, обвиняемого во взяточничестве, завели новое дело 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
В отношении заведующего отделением «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Урае возбуждено новое уголовное дело. Преступление вскрылось в ходе расследования о взяточничестве.
«В ходе следствия выявлен дополнительный факт противоправной деятельности обвиняемого и в отношении него возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, части 3 статьи 290 УК РФ», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Мужчина за денежное вознаграждение предоставил своему подчиненному помещение для оказания платных услуг родственникам умерших. Сумма полученных взяток составляет 140 тысяч рублей. Сейчас В уголовные дела соединены в одном производстве.
Как ранее писал «ФедералПресс», завотделением «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Урае получал от индивидуального предпринимателя взятки за подписание актов выполненных работ по комплексному обслуживанию инженерных сетей филиала.
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