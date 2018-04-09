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Суд в Москве арестовал членов банды торговцев героином
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Суд в Москве арестовал членов банды торговцев героином 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
В столице полицейские задержали участников преступного сообщества, участники которого распространяли в городе героин, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным ведомства, наркоторговцы не позднее сентября 2017 г. организовали банду и регулярно поставляли в Москву крупные партии героина, который фасовали, упаковывали и продавали через разовые тайники — так называемые «закладки»
С августа по октябрь 2017 г. участники преступного сообщества совершили 23 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В октябре полицейские задержали злоумышленников. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотических средств.
«К уголовной ответственности привлечены двое руководителей структурных подразделений и трое участников преступного сообщества. В отношении одной из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных — в виде заключения под стражу», — пояснили в столичном главке.
В МВД продолжают расследовать дело банды.
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 Ещё 3 источника 
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