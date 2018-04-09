Суд в Москве арестовал членов банды торговцев героином

По данным ведомства, наркоторговцы не позднее сентября 2017 г. организовали банду и регулярно поставляли в Москву крупные партии героина, который фасовали, упаковывали и продавали через разовые тайники — так называемые «закладки»

С августа по октябрь 2017 г. участники преступного сообщества совершили 23 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В октябре полицейские задержали злоумышленников. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотических средств.

«К уголовной ответственности привлечены двое руководителей структурных подразделений и трое участников преступного сообщества. В отношении одной из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных — в виде заключения под стражу», — пояснили в столичном главке.

В МВД продолжают расследовать дело банды.