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Жителю Гая за ссору с поножовщиной грозит до 10 лет лишения свободы
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Жителю Гая за ссору с поножовщиной грозит до 10 лет лишения свободы 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
45-летний житель Гая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
8 апреля в больницу с проникающим ранением плевральной полости госпитализирован 33-летний местный житель. Полицейские предварительно выяснили, что пострадавший получил ранение во время внезапно возникшей ссоры. Подозреваемый два раза ударил гайчанина в грудь ножом. Фигурант дела задержан по «горячим следам»., он находится под подпиской о невыезде.
Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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