Жителю Гая за ссору с поножовщиной грозит до 10 лет лишения свободы

45-летний житель Гая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

8 апреля в больницу с проникающим ранением плевральной полости госпитализирован 33-летний местный житель. Полицейские предварительно выяснили, что пострадавший получил ранение во время внезапно возникшей ссоры. Подозреваемый два раза ударил гайчанина в грудь ножом. Фигурант дела задержан по «горячим следам»., он находится под подпиской о невыезде.