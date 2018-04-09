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В Челябинской области возбудили дело о массовом отравлении детей, упавших в обморок на линейке
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В Челябинской области возбудили дело о массовом отравлении детей, упавших в обморок на линейке 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Уголовное дело о халатности возбуждено в Челябинской области после госпитализации 13 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Массовое отравление детей произошло в школе поселка Арсинский Нагайбакского района Челябинской области.
В настоящее время 9 детей выписаны, 4 ребенка находятся в больнице с подозрением на простудные заболевания.
Следователи проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и дадут правовую оценку действиям руководства учебного заведения
По словам очевидцев, прямо на линейке, посвященной Всемирному дню здоровья, один за другим стали падать в обморок дети. В общей сложности плохо себя почувствовали 13 школьников в возрасте 7-15 лет и два педагога. После этого, в школу прибыла «скорая», сотрудники МЧС и следователи. Всех отвезли в больницу.
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