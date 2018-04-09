Ещё
Двое сотрудников полиции уволены за фальсификацию документов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое сотрудников полиции уволены за фальсификацию документов 

АиФ Югра 57 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте двое сотрудников ГИБДД УМВД России по г. Сургуту были уволены из-за утраты к ним доверия.
Как сообщает пресс-службы прокуратуры Югры, в сентябре 2017 года двое полицейских, находясь при исполнении своих должностных полномочий, за денежное вознаграждение фальсифицировали документы, подтверждающие якобы имеющиеся факты ДТП, за которые в дальнейшем собственники автомобилей получали страховые выплаты.
Отметим, что данные сотрудники неоднократно нарушали закон. По данному факту следственные органы уже возбудили уголовные дела по факту мошенничества в сфере страхования и служебного подлога.
АиФ Югра: последние новости
Житель Сургута может лишиться свободы за кражу жевательных резинок На начальника ОМВД Нефтеюганска и главу отдела УМВД заведено уголовное дело Более 180 тысяч рублей выплатили работнику компьютерной фирмы в Сургуте
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»88
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии141
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение