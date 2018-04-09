Двое сотрудников полиции уволены за фальсификацию документов

Как сообщает пресс-службы прокуратуры Югры , в сентябре 2017 года двое полицейских, находясь при исполнении своих должностных полномочий, за денежное вознаграждение фальсифицировали документы, подтверждающие якобы имеющиеся факты ДТП, за которые в дальнейшем собственники автомобилей получали страховые выплаты.

Отметим, что данные сотрудники неоднократно нарушали закон. По данному факту следственные органы уже возбудили уголовные дела по факту мошенничества в сфере страхования и служебного подлога.